Prossimo allenatore Juve, l'annuncio di Sarri può arrivare prima del weekend! Il Chelsea è pronto a liberare l'ex Napoli

Manca ancora l'ufficialità di Franck Lampard al Chelsea, per questo Maurizio Sarri non è del tutto sereno. Il tecnico italiano ha ricevuto il via libera dalla società londinese per l'approdo sulla panchina della Juventus: le mediazioni sull'asse Torino-Londra continua a gestirle Fali Ramadani. Proprio l'agente del tecnico, procuratore tra gli altri anche di Miralem Pjanic e Kalidou Koulibaly, potrebbe essere ricevuto nelle prossime ore negli uffici della zarina Marina Granovskaia. Dopo il summit di venerdì scorso, nel quale il tecnico ha ribadito la sua volontà di cambiare aria, a Ramadani spetta completare tutte le formalità e definire, d'accordo con il club, le modalità di divorzio. Ancora due anni di contratto legano l'ex tecnico del Napoli al Chelsea: a Londra, adesso, puntano ad un indennizzo per svincolarlo definitivamente. Ballano sei milioni di euro che, probabilmente, verranno risarciti sotto forma di 'acquisto' del cartellino di Emerson Palmieri, voglioso di ritornare in Serie A. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il divorzio sarà imminente, così come il trasferimento in Piemonte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’attesa è praticamente finita. Paratici, in vacanza nel Golfo di Napoli in vista del premio che riceverà quest’oggi nel capoluogo campano, è in costante contatto con Ramadani, dal quale attende il semaforo verde. Il via libera del Chelsea arriverà nelle prossime 48 ore. Non a caso Paratici tornerà operativo tra Torino e Milano domani, pronto a incassare l’ok Blues e subito dopo a incontrare il tecnico italiano per la firma sul contratto biennale da 6 milioni più bonus a stagione. Salvo contrattempi, che nel mercato non possono mai essere esclusi a priori, la fumata bianconera Sarri-Juventus con tanto di annuncio ufficiale arriverà prima del week end. Il conto alla rovescia per l’inizio del “dopo Allegri” è davvero agli sgoccioli. E Sarri, nonostante l’ultima stagione durissima coronata con il trionfo in Europa League di Baku, già non vede l’ora di tuffarsi nella nuova avventura".