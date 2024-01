Priorità difensore centrale, Repubblica: idea Dragusin, ottimi i rapporti col Genoa

Calciomercato Napoli - Serve e anche con una certa urgenza un difensore centrale per gennaio, soprattutto dopo l’infortunio di Natan che ne avrà per un po’.

Mercato Napoli, la richiesta di Mazzarri per la difesa

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, Walter Mazzarri non solo ha messo questo profilo in cima alla lista ma ne ha tracciato anche un profilo: lo vuole veloce e con una discreta conoscenza della serie A.

A tal proposito spunta Radu Dragusin, 21enne rumeno che si è messo in mostra col Genoa. I rapporti con il Grifone sono ottimi come testimoniato anche dalla trattativa Zanoli, la valutazione dell'ex Juventus è di 30 milioni di euro e c’è la concorrenza del Tottenham da superare. Sarebbe un acquisto in prospettiva ma al contempo pronto anche da subito.