"Prendere o lasciare". Ultimatum del City al Napoli per Koulibaly, le cifre dell'offerta: l'agente non vuoli rischi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riferisce della trattativa tra la S.S.C. Napoli e City per la cessione del difensore Kalidou Koulibaly. Dal quotidiano si legge:

Le varie anime del club inglese hanno inviato a Fali Ramadani quello che appare come una specie di ultimatum: l’ultima offerta è di 73 milioni di euro, il Napoli deve prendere o lasciare. Il rischio è che si arrivi a una rottura.

Ed è per questo che Ramadani non pensa di esporre così la situazione a De Laurentiis, perché conosce il patron e sa bene che davanti a una simile presa di posizione la trattativa verrebbe interrotta. Il punto è che se è vero che il Napoli ha dato l’ok a Koulibaly a trattare con il City, la distanza sul prezzo del cartellino è elevata.

Perché 73 milioni (compreso di bonus) non sono i 90 che vogliono gli azzurri. Koulibaly a Napoli sta bene e guadagna anche una cifra importante (circa 6 milioni): per lui non sarebbe un dramma restare. Diverso nell’ottica dei conti della società, perché i suoi 11,4 milioni di euro lordi pesano molto sotto la voce costi.