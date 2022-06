Possibili colpi in entrata del Napoli? Salvione: "Broja solo ad una condizione, su Brekalo e Pjanic dico..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’.

Di seguito le dichiarazioni di Pasquale Salvione:

“Il mercato del Napoli dipenderà tanto dalle cessioni. Prima di tutto Pjanic non è soluzione possibile per la società azzurra, Brekalo non mi risulta. Barak potrebbe essere una soluzione interessante, se i partenopei dovessero cedere un centrocampista. Sirigu, inoltre, potrebbe approdare al Napoli. Broja, per di più, potrebbe essere una soluzione ad Osimhen. Il nigeriano partirebbe, tuttavia, soltanto di fronte ad un'offerta faraonica, De Laurentiis sicuramente non cederà nessun calciatore a ribasso. I rinnovi in bilico restano il nodo da sciogliere in casa azzurra"