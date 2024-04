Il Barcellona pensa a chiudere al meglio la stagione e si guarda attorno in vista del mercato. Secondo quanto riporta Fichajes.com, tra gli obiettivi di mercato dei blaugrana figura anche Benjamin Sesko. L'attaccante classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia del Lipsia, avendo collezionato fin qui in stagione 12 gol e 2 assist in 36 apparizioni. Anche Milan e Napoli da tempo sono interessati al giocatore.