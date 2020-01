Politano verso il Napoli per l’Inter c’è Llorente, CorrSera: lo spagnolo è fuori dai piani di Gattuso

Ultime calcio mercato Napoli - Tanto rumore per nulla. Dopo polemiche e veleni legati alla trattativa con la Roma per il controverso scambio Politano-Spinazzola, l’Inter è ripiombata sulla casella di partenza del Monopoli. E cioè ai colloqui con il Napoli, interessato all’esterno nerazzurro e disposto a privarsi dell’esubero Llorente. Marotta e Ausilio vorrebbero realizzare la cessione dell’attaccante in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Per ora l’offerta del club di De Laurentiis non si spinge oltre a 18 più 2 di bonus. Llorente, fuori dai piani di Gattuso, si trasferirebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto, bloccando di fatto l’arrivo di Giroud. Lo riporta Il Corriere della Sera.