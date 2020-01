Venerato a CN24: "Politano-Napoli, trattativa bloccata: l'Inter spara alto e chiede il prestito di Llorente! No degli azzurri, rifiutata offerta del Parma per lo spagnolo"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “

"Al momento la situazione è questa: l'operazione è bloccata. Il dialogo va avanti perché il Napoli vuole il giocatore e l'Inter vuole darlo al Napoli. I nerazzurri vogliono Llorente. Il Napoli offre 2 milioni per il prestito + 18 milioni per il riscatto ed altri due milioni di bonus. L'Inter, invece, chiede 23 milioni più due di bonus ed in più il prestito di Llorente. Il Napoli al momento dice di no. Gli azzurri considerano Politano l'uomo che rimpiazzerà Younes. Il Napoli non vuole rischiare di ritrovarsi con il solo Milik davanti per le condizioni precarie di Mertens e quindi Gattuso chiede un attaccante in grado di dare il cambio al polacco. Per prendere un altro bomber serve un investimento importante: Petagna è fuori mercato, Piatek il Milan lo vende solo a titolo definitivo, Caputo non sarà ceduto. Per questo il Napoli è fermo al momento e non accetta questa soluzione. Gli azzurri smentiscono trattative per Vecino-Allan mentre a me arrivano conferme. Al di là di questo è un discorso nato e morto lì anche perché l'ingaggio di Vecino è molto alto. Gli agenti di Politano aspettano una chiamata da Giuntoli per fissare un appuntamento in giornata. Il Napoli sè avvicinato alle richieste degli agenti del calciatore offrendo 2,2 milioni annui, mentre l'entourage chiede due milioni e mezzo a salire fino a 3 milioni. Serve un aggiornamento ma c'è la disponibilità da parte del calciatore, con la Roma che al momento sembra fuori corsa. Il Napoli non vuole cedere Llorente ed ha rifiutato anche l'offerta del Parma per lo spagnolo".