Ultimissime calcio Napoli- Possibile scambio Llorente-Politano tra Napoli e Inter. Arrivano gli aggiornamenti da Francesco Modugno, giornalista di Sky nel corso di Sport 24 Calciomercato ha detto la sua in merito: "Llorente non sembra essere il centravanti che piace a Gattuso, possibile lo scambio con Politano, serve l'esterno vista la situazione Mertens, Callejon e Lozano ancora da scoprire. Un giocatore come quello dell'Inter potrebbe servire, ma senza vincoli futuri"