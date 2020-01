Politano-Napoli, Gazzetta: è destino che l'affare sia sempre un giallo! Il calciatore sognava di tornare alla Roma

Ultimissime calcio Napoli - Sembra destino che tra Matteo Politano e il Napoli ci debba sempre essere uno sfondo di giallo ad accompagnare la trattativa. Sarà perché nel mercato di gennaio è sempre più complicato portare a buon fine operazioni molto costose, o semplicemente perché l’affondo decisivo sembra sempre a un passo, ma poi quel passo è faticoso da fare. Per tutti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Inter e Napoli devono ancora decidere se inserire o meno Llorente nell’affare, Nessuna accelerata ieri e nessuna chiusura imminente perché ancora non c’è accordo tra Napoli e Politano sull’ingaggio. Gli agenti hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia. Tornare a casa era il sogno di Matteo, ma tutto è saltato sul più bello. Così è spuntato pure il club spagnolo, con un’offerta più convincente di quella del Napoli. Basterà? No, perché gli azzurri sembrano ancora favoriti"