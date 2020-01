Politano-Napoli, CorSport: due motivi hanno convinto Giuntoli e Marotta a non inserire Llorente nell'affare

Calciomercato Napoli - Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà spiega i motivi per i quali nell'operazione Politano non rientrerà il prestito di Fernando Llorente.



"L’ipotesi, perché era un’ipotesi, dell’inserimento del bel Fernando nell’operazione (in prestito con diritto di riscatto rispetto all’obbligo che il Napoli avrà per Politano) è rientrata subito alla base. I motivi sono almeno due, li possiamo elencare velocemente. Il primo: con Mertens ancora ai box lasciare Milik da solo sarebbe stato un azzardo bello e buono. In ogni caso, Giuntoli non avrebbe avuto troppa voglia di andare sul mercato per reperire un’altra punta centrale, preso com’è dalla rifondazione avviata per la prossima stagione. Rifondazione che ha comportato un esborso non indifferente e inevitabile. Il secondo motivo è importante almeno quanto il primo. L’Inter, pur apprezzando Llorente, non se la sente di scaricare Olivier Giroud, la forte volontà di mantenere una promessa fatta in tempi non sospetti".