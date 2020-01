Venerato a CN24: "Politano può ancora arrivare al Napoli, resta vivo lo scambio con Llorente: i dettagli"

Calciomercato Napoli - Il club di Aurelio De Laurentiis dopo gli acquisti di Demme e Lobotka pensa ad altre operazioni. Ecco le ultime news in calciomercato SSC Napoli.

Politano

Politano Roma, possibile beffa. C'è il Napoli

"Il Napoli segue con interesse il futuro di Politano. Dopo il mancato trasferimento alla Roma il club azzurro valuta gli scenari. Gli agenti di Politano, Lippi e Pennacchi, contatteranno Milan, Fiorentina e Napoli. Marotta nel frattempo ha bloccato l"arrivo di Giroud. Che piace a Lione e Barcellona ed è stanco per la lunga attesa. Se nei prossimi giorni l'Inter non ufficializzera' l'accordo già raggiunto con Chelsea (pronto a girare il terzino moses a Marotta) e i suoi 4 agenti (Morabito, Materasso, Antonini e Manuello) il campione del mondo potrebbe optare per altri club. Ed il Napoli offrendo Llorente ( pupillo di Conte) potrebbe strappare politano (stimatissimo da Gattuso) alla concorrenza".