Calciomercato Napoli - Politano-Inter, il calciatore nerazzurro ha avuto il via libera per trattare con il Napoli. Incontro in corso in questo momento tra gli agenti di Matteo Politano e il ds del Napoli Cristiano Giuntoli a Milano. A rivelarlo sui social è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. Momento decisivo della trattativa. Su Politano resta sempre anche la Roma.

Politano

Politano al Napoli, gli aggiornamenti di Sportitalia

Vertice in corso a Milano (hotel Colombo, zona Porta Venezia) tra Giuntoli e Lippi (agente di Politano)