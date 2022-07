Politano a colloquio con Giuntoli, Mertens non ha ancora accettato nè rifiutato l'offerta

L'edizione odierna di Repubblica mette in evidenza alcune situazioni legate alla permanenza di alcuni azzurri, in particolare quelle relative a Politano e Mertens

Ma quello di Koulibaly non è l’unico caso di mercato aperto, nel Napoli. Ieri mattina è ritornato dalle vacanze Politano e ha subito avuto un confronto con Giuntoli, ribadendo al ds la sua volontà di andare altrove. In stand by resta invece la situazione di Mertens, che non ha ancora accettato ( e nemmeno rifiutato) l’offerta di 2,5 netti per una stagione ricevuta dal club azzurro