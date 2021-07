Pjanic può tornare alla Juventus, Il Barcellona disposto a darlo via a zero per tagliare il monte ingaggi

Secondo la stampa spagnola, il club blaugrana lo offre gratuitamente per tagliare il monte ingaggi: lui aveva già ammiccato ai bianconeri e l'operazione diventa possibile. Ma occhio al Psg

È tempo di saldi di fine stagione, anche per le migliori. Perché in tempi di crisi, si sa, tocca rivedere le proprie mosse e magari arrivare a fare quello che mai avresti ritenuto necessario. Secondo quando riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona ha intenzione di “regalare” Samuel Umtiti e Miralem Pjanic. L’obiettivo di quest’offertona è quello di abbassare il monte ingaggi e avere quindi maggiore libertà di manovra per trattare il rinnovo, o meglio “reingaggio”, di Lionel Messi, al momento svincolato.

INTERESSE RECIPROCO

Evidente che a queste condizioni, nonostante l’ingaggio attuale sia di circa 7 milioni, molti tornino ad essere interessati. Oltre al Psg, sarebbe molto interessata anche la Juventus. Ad Allegri il bosniaco è sempre piaciuto e un suo ritorno in bianconero è visto di buon occhio da tutti i protagonisti dell’affare. Lo stesso Pjanic, che ha lasciato Torino appena un anno fa nell’affare che ha portato Arthur in bianconero, avrebbe già giorni fa contattato il suo ex tecnico dando la propria disponibilità al ritorno, dicendosi anche disposto a discutere dell’ingaggio.