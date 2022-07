Petagna via? Gazzetta: Giuntoli pensa a due alternative, c'è un sogno e non è Dybala

il compito del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - atteso oggi in Trentino per la prima amichevole degli azzurri (contro l’Anaune alle 18) - è quello di rinforzare un attacco che ha già perso i suoi due storici cannonieri, Mertens e Insigne. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il presidente cercherà di tranquillizzare il tecnico e anche lo stesso Osimhen, che il Napoli sarà competitivo in Champions e anche in campionato:

"Dybala è diventato l’obiettivo primario, mentre il d.s. Giuntoli sta già pensando alle alternative in caso di partenza di Andrea Petagna. Già contattato il Verona per Giovanni Simeone. Anche se il sogno resta Armando Broja del Chelsea. Ma il centravanti anglo-albanese per ora Tuchel non lo vuole sbloccare"