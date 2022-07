Calciomercato Napoli, ricca offerta quinquennale del Monza per Petagna: le cifre

Calciomercato Napoli. Uno dei giocatori del Napoli in cerca di destinazione è Andrea Petagna. Il centravanti è molto richiesto sul mercato, nonostante una stagione con pochi acuti (e minutaggio) in maglia azzurra. L'obiettivo del club di De Laurentiis è quello di monetizzare e nelle ultime ore c'è da registrare l'affondo del Monza per il centravanti ex Spal e Atalanta.

Monza su Petagna, le cifre

Secondo CalciomercatoTV proprio il Monza potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per Petagna: il neopromosso club di Berlusconi e Galliani ha offerto un ricco contratto da 5 anni a 2.5 milioni di euro più bonus a salire. Per i colleghi giò quella di oggi potrebbe rivelarsi come una giornata decisiva.