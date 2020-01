Ultime calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Calciomercato – L’originale” sulle ultime di mercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Continua la rivoluzione del Napoli perché il club di Aurelio De Laurentiis sta insistendo anche in queste ore per portare all'ombra del Vesuvio Andrea Petagna. Si tratta con la SPAL che rifiuta di venderlo adesso ma è disposta a cederlo a 18 milioni + bonus per giugno”.