Calciomercato Napoli, Petagna in uscita: piace ad un club di Serie A

Calciomercato Napoli. Prosegue la rivoluzione del Napoli in vista della prossima stagione. Saranno tanti i volti nuovi a disposizione di Spalletti, così come saranno diverse le cessioni per alleggerire monte ingaggi e dare nuovo slancio al progetto.

Calciomercato Napoli, Petagna verso l'addio

Uno dei nomi in uscita, come riporta Il Mattino, è quello di Andrea Petagna che ha giocato poco nell'ultima stagione ma ha comunque diversi estimatori. Su tutti, aggiunge il quotidiano, c'è sempre la Sampdoria che già l'anno scorso fu ad un passo dal centravanti prima dello stop alla trattativa voluto da Spalletti.