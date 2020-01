Sky - Petagna-Napoli, siamo agli ultimi dettagli: domani le visite mediche!

Calciomercato Napoli - Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa per portare a Napoli l'attaccante Andrea Petagna dalla Spal. Gianluca Di Marzio scrive su Twitter: "Petagna-Napoli, ultimi dettagli".

Petagna

Petagna-Napoli, domani le visite mediche

Andrea Petagna è sempre più vicino al Napoli, il club azzurro e la Spal stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli, prima di permettere al giocatore di sostenere le visite mediche. Le società stanno velocizzando la chiusura della trattativa, così da far svolgere i controlli al giocatore nella giornata di domani, essendo impossibile organizzarli per oggi.

Una volta chiusa l'operazione, Petagna rimarrà in prestito fino a giugno alla Spal, per dare una mano ai propri compagni a raggiungere l'obiettivo salvezza.