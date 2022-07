Petagna in lista di sbarco, Gazzetta: aspetta sempre che il Monza affondi il colpo

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti non può rinunciare facilmente ad uno come Zielinski, ma potrebbe anche cambiare modulo. Per farlo però servono altri movimenti di mercato.

Petagna aspetta il Monza

Se Zielinski dovesse lasciare direzione Londra il Napoli potrebbe virare sul “vecchio” 4-2-3-1:

"Le scelte di mercato sarebbero orientate verso un incursore o un trequartista ma non su una mezzala. Barak, ma anche Raspadori. Una soluzione alla quale il Napoli sta pensando anche se davanti i giochi debbono ancora compiersi perché Ounas è in lista di sbarco e Petagna aspetta sempre che il Monza affondi il colpo (non a caso nessuno dei due ieri ha preso parte al test con l’Adana)"

