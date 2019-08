Perisic-Bayern, Sky: operazione chiusa, manca solo l'ok di Zhang. Le cifre di questo affare

Ultimissime calciomercato - Dopo un mercato fino a questo momento roboante, con l'arrivo di calciatori di primissimo piano come Barella, Godin e Lukaku, e di comprimari quali Lazaro e Stefano Sensi, adesso in casa Inter è tempo di pensare anche alle cessioni ed a tal proposito i primi nomi sulla lista di sbarco sono quelli di Mauro Icardi e di Ivan Perisic.

Perisic Bayern Monaco

Proprio il croato, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe davvero ad un passo dal Bayern Monaco. I bavaresi sono riusciti ad ottenere dai nerazzurri la possibilità di acquistare l'ex Wolfsburg in prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. Per sancire definitivamente questa cessione adesso, invece, serve solo ed esclusivamente il via libera del presidente interista Zhang, con il giocatore che ha raggiunto la sua casa in Croazia in attesa della definizione ufficiale di questo affare che è quanto mai in dirittura d'arrivo.