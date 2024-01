Perez-Ostigard, discorsi rinviati a lunedì: entrambi saranno impegnati in campo nel weekend

Nehuen Perez e Leo Ostigard, dovrebbe sbloccarsi tutto lunedì come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. E nel frattempo i due giocheranno l’ultimissima con i rispettivi club da cui sono in uscita.

Calciomercato Napoli, ultime su Perez e Ostigard

L’argentino sarà infatti a Bergamo per Atalanta-Udinese, mentre l’ex Genoa sarà a disposizione di Mazzarri per Lazio-Napoli. L’attesa è dovuta alla necessità del Napoli di piazzare il difensore scandinavo così da avere lo slot in lista mentre la società friulana deve trovare un sostituto in difesa, magari proprio Ostigard inizialmente più incline a tornare a Genova.