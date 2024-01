Perez-Napoli, Il Mattino: affare in stand-by, c'entra Ostigard! Le ultimissime

Calciomercato Napoli, è solo questione di ore ormai per l’annuncio di Nehuen Perez. Ma c’è un ostacolo nel frattempo: ovvero lo stesso azzurro Leo Ostigard.

Mercato Napoli, ultime su Perez

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, nonostante il Napoli abbia l’accordo con l’Udinese e il giocatore per 18 milioni di euro al club e quinquennale con l’argentino, la società azzurra temporeggia per provare a definire anche la situazione dell’ex Genoa. Si prova a inserire il difensore scandinavo nella trattativa, anche perché c’è il problema della lista già sold-out e una sua partenza lascerebbe un vuoto proprio per inserire Perez. Tuttavia Ostigard frena al momento e così l’affare Perez è in standby, ma in un modo o nell'altro sarà chiuso lo stesso come assicura il giornale.