Perché Kvaratskhelia non può rinnovare subito con il Napoli

Calciomercato Napoli - Quando rinnova Kvaratskhelia? Quanto aumenterà il suo ingaggio? Inutile nasconderci dietro ad un dito, tutti hanno sete di sapere se De Laurentiis modificherà l'attuale contratto del calciatore georgiano. Pensare che quando il Napoli chiuse per Kvara, qualcuno aveva detto che il ragazzo avrebbe fatto addirittura la riserva di Elmas. Tralasciando questo dettaglio, tutti possiamo fare una valutazione sbagliata ma mai come quest'anno su De Laurentiis, Spalletti e squadra ne abbiamo lette e sentite di ogni natura, torniamo al discorso legato al prolungamento di contratto di Kvaratskhelia. Si ha la sensazione di avere l'ansia di fughe in avanti per dare notizie che al momento non ci sono. Vero, il Napoli discuterà il contratto ma al suo tempo. Perchè? Ecco, su questo punto i tifosi del Napoli, ed in generale di ogni squadra, andrebbero informati bene. Altrimenti, come spesso accade, la colpa di qualsiasi cosa ricade ovviamente sulla stampa.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli

Da settimane leggiamo sempre che il Napoli discuterà il prolungamento contrattuale a fine stagione. Non è una volontà di De Laurentiis o dell'entourage di Khvicha bensì lo impone il regolamento. Un calciatore non può prolungare il suo contratto per più di 5 anni. Kvara a partire dall'1 luglio 2023 avrà di fatto altri quattro anni di contratto. In teoria potrebbe allungare l'accordo per un'altra stagione chiaramente alle cifre che ritiene opportuno. Inoltre va considerato l'aspetto Decreto Crescita. Il Napoli ha usufruito dell'agevolazione per il primo quinquennio di Kvara come prevede la Legge. Un possibile anno aggiuntivo, a partire dall'1 luglio 2023, andrebbe rinegoziato a cifre piene. Dunque tra il georgiano ed il Napoli non c'è alcuna fretta o smania di arrivare subito ad una firma. Piuttosto si sta utilizzando questo periodo di 'transizione' per discutere in generale di qualcosa che verrà approfondito in seguito. Kvara in testa adesso ha ben altro: scudetto, fare strada in Champions e diventare ancora più decisivo.

