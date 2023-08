"Perché dovrei essere incavolato se ho una vita bella?", spunta una frase cult di Lindstrom

Calciomercato Napoli - Prima l’uomo, poi il giocatore. Se la persona vale, anche sul campo il rendimento sarà all’altezza. Il prossimo acquisto del Napoli, il danese Jesper Lindstrom, si è descritto spesso come una persona felice, allegra, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Arriva in una città che sta vivendo la massima gioia del calcio, la goduria di uno scudetto che non ha ancora spento la festa. «Io sono sempre contento e rido spesso, perché dovrei essere incavolato se ho una vita bella?», diceva all’arrivo in Germania. Come possono intristirsi, città e nuovo acquisto, se hanno questa carica?"