Venerato a CN24: "Pepé-Napoli, affare impossibile! Ounas resta con Ancelotti in attesa di novità su James"

Ultimissime calcio Napoli - In attesa di novità sull'affare che potrebbe portare al Napoli il centrocampista offensivo colombiano del Real Madrid James Rodriguez, giungono aggiornamenti in merito all'interessamento del club azzurro per l'attaccante ivoriano del Lille Nicolas Pepé. A riferirle a CalcioNapoli24 è il giornalista ed esperto di mercato della RAI Ciro Venerato.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Pepè e Ounas