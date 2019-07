Pépé-Napoli, Repubblica: ADL ha deciso di prenderlo, maxi offerta sul tavolo

Ultimissime Calciomercato Napoli - La SSC Napoli si è messa in testa di prendere Nicolas Pépé: lo assicura La Repubblica oggi in edicola. Come riferisce il quotidiano, club azzurro fa sul serio per l'attaccante del Lille e non teme la concorrenza delle big mondiali. Tanto che per assicurarsi il 24enne ivoriano ha alzato l’asticella mettendo sul piatto una potenziale offerta da 80 milioni di euro, comprensiva del cartellino di Adam Ounas.

Il club di Aurelio De Laurentiis quindi sfida a viso aperto Paris Saint-German e Manchester United. Il club parigino pensa infatti proprio a Pépé per sostituire il partente Neymar, mentre i Red Devils lo vorrebbero per rilanciare il progetto dopo un anno deludente. Il Napoli, da parte sua, può contare su due fattori: da una parte garantire una Champions League da protagonista al giocatore, cosa non propriamente certa in Francia e in Inghilterra, dall'altra la presenza di Kevin Malcuit, grande amico del giocatore dai tempi in cui giocavano assieme proprio al Lille.