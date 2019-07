Sportitalia - Napoli pronto all'asta per Pépé! Investimento di 60 milioni più contropartita tecnica

Calciomercato Napoli - Nicolas Pépé Napoli, trattativa che potrebbe aprirsi da un momento all'altro. Il calcio Napoli vuole investire in un profilo giovane ma già affermato, De Laurentiis chiede James Rodriguez al Real Madrid in prestito per poter fare un grosso colpo in attacco. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Calcio Napli mercato, Sportitalia: possibile affondo per Pépé

Notizie Napoli in tempo reale - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: