Pépé, l'entourage conferma: "C'era l'accordo totale col Napoli, ma l'Arsenal è stato più convincente economicamente e come progetto"

Calciomercato Napoli - Dopo l'incontro a Dimaro Folgarida fra De Laurentiis e l'entourage di Nicolas Pépé, giunti in elicottero in Val di Sole, è arrivata la decisione finale e definitiva dell'esterno del Lille.

Chiamato a scegliere se preferire il Napoli e la sua proposta o l'ingaggio offerto dall'Arsenal, Nicolas Pépé ha deciso il suo futuro. Arriva anche la conferma dell'entourage di Nicolas Pépé verso l'accettazione della proposta dell'Arsenal. Il portale francese Le10Sport pubblica un virgolettato rilasciato da un membro dell'entourage dell'attaccante del Lilla:

Di Pépé ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, a margine dell'amichevole vinta per 3-0 contro il Liverpool. Ecco le dichiarazioni evidenziate da CalcioNapoli24:

"Deluso per il fatto che Pepè stia andando all’Arsenal? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, e vi dico che non sono deluso. Il mercato è ancora lungo, abbiamo altri giocatori ancora in vacanza che sono molto forti come Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz. Noi stiamo sicuramente cercando giocatori, e se ci sono opportunità le coglieremo. Icardi? E’ un giocatore dell’Inter, ora penso a Milik che ha segnato, o a Mertens che ha fatto una super partita".