Pépé all'Arsenal, è già nel centro sportivo a Londra: firmato il contratto con i Gunners [FOTOGALLERY]

Calciomercato - Nicolas Pépé a breve sarà annunciato ufficialmente come nuovo calciatore dell'Arsenal. Le immagini del The Sun mostrano l'attaccante ormai ex Lilla nel centro sportivo dei Gunners.

Calciomercato Napoli, sfuma Pépé: ha firmato con l'Arsenal

Pépé era stato vicinissimo al Napoli, con gli agenti che avevano fatto visita a Dimaro per trattare direttamente con Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis. Il Napoli aveva raggiunto l'accordo anche con il Lilla per 80 milioni di euro. Un affare che avrebbe avuto del clamoroso. C'era l'ok anche per l'ingaggio da dare al giocatore, circa 4.5 milioni di stipendio. Ma il problema si è sollevato con le commissioni da dare agli agenti. L'Arsenal darà 10 milioni, mentre il Napoli non si sarebbe mai avvicinato a quella cifra. E anzi, il patron alla richiesta da parte del suo entourage si sarebbe anche irrigidito.