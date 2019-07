Pepé-Napoli, l'agente: "Contatti con l'Italia, Nicolas è aperto a tutto. Cerchiamo la miglior soluzione con calma"

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha indicato il nome di Nicolas Pepé come primo obiettivo del Napoli qualora la trattativa per James Rodriguez non dovesse più sbloccarsi per l'entrata in scena dell'Atletico Madrid che offrirebbe al ragazzo anche un ingaggio superiore a quello degli azzurri. per questo motivo Cristiano Giuntoli ha allacciato i rapporti con il Lille per il forte classe 1995 che piace a tante big europee.

NICOLAS PEPE', L'AGENTE APRE AL NAPOLI

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha intercettato Samir Khiat, agente di Pepè, che ha dichiarato sul futuro del proprio assistito: "Stiamo valutando il suo futuro con calma e serenità. Abbiamo anche contatti in Italia e Nicolas è aperto a tutto: l'obiettivo non è firmare, ma individuare la soluzione migliore per lui"