Pepè-Napoli, CdM frena: l'accordo non c’è, bisogna lavorare tanto per far avvicinare le parti

Il viaggio degli agenti conferma la disponibilità ad ascoltare le proposte del Napoli che prova a beffare l’agguerrita concorrenza del Psg in primis ma anche di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester United. La richiesta dell’entourage di Pepè, guidato da Samir Khiat e Michael N Cho, è di 5 milioni di euro di commissioni oltre che un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione per il calciatore. L’accordo non c’è, bisogna lavorare tanto per far avvicinare le parti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.