Pépé al Napoli, CdS: l'entourage ha chiesto 6 milioni di commissioni. Ostacolo superabile, la situazione

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'ostacolo legato alle commissioni per il trasferimento di Nicolas Pépé dal Lille al Napoli erano un ostacolo fino a ieri. Sembrerebbe che ora questo problema sia stato superato dalle parti: "L’accordo con il club francese non è mai stato un problema, definito da tempo sulla base di 65 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, per un totale di 85 milioni, mentre l’ostacolo è sempre stato rappresentato dalle commissioni: 6, i milioni richiesti dagli uomini al seguito di Nicolas. Il nodo, insomma, riguardava e riguarda l’accordo con il ragazzo, ora in Florida dopo la Coppa d'Africa giocata con la Costa d'Avorio, e i suoi manager: e se la richiesta di 5 milioni d'ingaggio può anche essere soddisfatta, sono i 6 milioni di commissioni il vero ostacolo: superabile, però".