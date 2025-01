Pellegrini non verrà mai al Napoli, un gesto lo conferma | FOTO

Calciomercato Napoli - Lorenzo Pellegrini, capitano e simbolo della Roma, è stato accostato al Napoli in queste ultime ore perché da tempo ormai che va avanti un rapporto complicatissimo tra lui e la tifoseria romana che lo vuole via dal club. Nell'ultimo Derby però giocato Roma-Lazio qualcosa è cambiato.

Calciomercato Napoli: Pellegrini si allontana?

A sorpresa, in Roma-Lazio, Claudio Ranieri ha schierato titolare Pellegrini dopo che per un periodo aveva deciso di fare a meno di lui e tramite le dichiarazioni recenti sembrava ormai in partenza con Napoli e Inter pronti a puntarci. Ma ora la storia potrebbe cambiare visto che proprio Pellegrini con un suo gol ha aperto il Derby e deciso la partita vinta 2-0 dalla Roma. Verso la fine della gara Ranieri ha cambiato il suo capitano e lo stadio Olimpico ha riservato per lui una standig ovation che si è conclusa con il giocatore romano che ha ringraziato e si è battuto la mano sullo stemma della Roma. Ora il calciatore potrebbe essere più lontano da Napoli rispetto a qualche giorno fa.