Pedullà svela un doppio affare di mercato tra Napoli e Bari, colpi da 20mln!

Alfredo Pedullà , giornalista ed esperto di mercato, sull’edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle mosse del Napoli.

“Gennaio è il mese ideale per prepararsi all’estate, non si possono certo trascurare Elia Caprile e Walid Cheddira. Gioielli del Bari, quindi parliamo della stessa proprietà , normale che il Napoli abbia la precedenza. Caprile ha una valutazione non troppo lontana dai 10 milioni, vale la stessa cosa per Cheddira che ha scoperto tardi il grande calcio e proprio per questo non intende più fermarsi. Trovare gli accordi adesso per la prossima estate e lasciarli dove sono significa dare tranquillità allo stesso Bari, in modo da evitare speculazioni nelle prossime settimane.

Il Napoli è coperto in attacco, ci sono grandi nomi e lo stesso Simeone quasi sempre parte dalla panchina, ma Cheddira sarebbe comunque un jolly prezioso da utilizzare magari come pedina di scambio. Caprile è un portiere giovane e già bravissimo, sarebbe sorprendente farselo sfuggire pur avendo massima fiducia nel ritrovato Meret. In fondo, lavorare giocando d’anticipo è la specialità del club e nessuno ha voglia di cambiare strategia”