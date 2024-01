Pedullà: “Nehuen Perez-Napoli: Ostigard non rientrerà nell’affare”

Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito riguardo Nehuen Perez:

"Nehuén Perez viaggia velocissimo verso il Napoli: siamo in dirittura. Le cifre sono quelle anticipate martedì scorso: 18 milioni, forse qualcosa in più con i bonus, ma si tratta di dettagli. Ieri avevamo aggiunto che la trattativa sarebbe andata in porto indipendentemente da Ostigard: l’Udinese ha fatto realisticamente un tentativo, ma è andato a sbattere contro il muro del diretto interessato che aveva dato priorità eventualmente al Genoa".