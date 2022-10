Pedullà: "Lobotka verso il rinnovo col Napoli, svelate cifre e dettagli"

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gazzetta.it:

"C'è chi lavora per un nuovo ciclo che è già partito come Giuntoli col suo Napoli. Quella degli azzurri è una bella strategia per i rinnovi di contratto. Meret è stato blindato, così come Zerbin. Il prossimo passaggio sarà Lobotka, che è la vera rivelazione di quest'anno. Dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con base 2.5 milioni di euro di stipendio. Ci sono anche Anguissa e Mario Rui in procinto di rinnovare".