Pedullà: "James non esclude Lozano, ma servirebbero 90 mln e quindi cessioni. Tre attaccanti da smentire"

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel consueto appuntamento col mercato di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Lozano ha dei costi alti, James lo esclude? No, sono due ruoli diversi. Ma sono due colpi da 90 milioni totali circa, quindi servirebbero delle uscite. Icardi? De Laurentiis l'ha smentito con sincerità, Lukaku se tornasse in Italia ci sarebbe l'Inter in pole position per il rapporto con Conte. Diego Costa lo tirerei fuori, ma sono questi i profili su cui è il Napoli.

I due terzini bassi, Hysaj e Mario Rui, sono entrambi in uscita: Rui piace a Giampaolo, al Milan piace moltissimo Luca Pellegrini dell'U-20 e piace anche alla Juve".