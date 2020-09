Pedullà: "Il Napoli nelle prossime ore valuterà se accettare 70mln per Koulibaly! La svalutazione avanza, guardate Milik..."

Ultimissime calcio mercato Napoli - L'affare Kalidou Koulibaly e la 'svalutazione', da 110 milioni di euro fino a 70.

Di questo parla Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, tramite il sito della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La svalutazione dei cartellini è evidente, inevitabile, in un momento così complicato. Il Napoli quindi deve incassare 30 milioni di euro per Allan quando tempo fa ha rifiutato 55-60 mln di euro. E nelle prossime ore ragionerà sull'offerta del City per Koulibaly: è vero che valeva 110 milioni di euro poco fa, adesso forse prenderne 70 significherebbe non pentirsene fra qualche mese. La svalutazione va avanti: anche per Milik ad esempio, ora si ragiona su 15-18-20 milioni di euro. A gennaio potrebbe firmare per chiunque, è un mercato particolare, strano e diverso. C'è chi fa i grandi affari, nella "svalutation" ci sono degli affari importanti".