Pedullà: "Icardi se potesse scegliere andrebbe subito alla Juve: il Napoli ha strizzato l'occhio"

Alfredo Pedullà sulle pagine del Corriere dello Sport scrive su Mauro Icardi: "Non giochiamo troppo con le trattative surreali perché poi le trattative si stufano di noi. Icardi, se potesse, andrebbe alla Juve da subito. Ha memorizzato l’occhiolino strizzato dal Napoli, ma non è andato oltre. Quando la signora Wanda garantisce “noi vorremmo restare per un’altra stagione all’Inter” lo fa per quei calcoli carichi di furbizia - si chiama sano egoismo - che competono a qualsiasi manager massimamente coinvolto. Restare per un altro anno all’Inter, senza rinnovare, signiÀ cherebbe andare a dodici mesi dalla scadenza con la possibilità concreta di scegliere la successiva destinazione. Insomma, ti lancio il guanto di sÀ da e ti provoco. Pensi che non sia possibile? Allora anticipiamo di dodici mesi e consentimi di scegliere dove andare"