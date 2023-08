Pedullà esalta Lindstrom: "Tecnico, veloce e forte fisicamente: grande colpo! I possibili costi dell'operazione"

Calciomercato Napoli, arriva il parere dell'esperto in materia Alfredo Pedullà sulla trattativa per il passaggio in azzurro del danese dell'Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrom. Ecco cosa scrive sul proprio portale:

Jesper Lindstrom a un passo dal Napoli! È lui, l’esterno offensivo danese classe 2000 di proprietà dell’Eintracht, il profilo scelto dal club di De Laurentiis dopo una lunga rincorsa. Era addirittura il 9 maggio quando vi parlammo dei sondaggi a sorpresa, il nome del danese non era stato mai stato accostato al Napoli. Il suo arrivo, già a maggio, era legato alla cessione di Lozano che evidentemente a quei tempi era lontano dal rinnovo del contratto in scadenza il prossimo agosto. Ma evidentemente il Napoli ha deciso di anticipare, indipendentemente dal messicano, per non correre rischi, si tratta di un profilo molto importante e dal grande talento. Poco fa la Bild ha ulteriormente confermato l’arrivo imminente in Italia di Lindstrom per svolgere le visite con il nuovo club. Nel pomeriggio non tanto casualmente l’esterno danese era rimasto in panchina per 90 minuti per l’intera partita in casa del Mainz poi finita 1-1. Il direttore sportivo Krosche aveva fatto capire una svolta imminente. “Qualcosa potrebbe accadere”. E anche l’allenatore Toppmoller si era ormai preparato alla cessione: “Si può supporre che ne prossimi giorni succederà qualcosa”. Evidentemente già nelle prossime ore, la strada è assolutamente indirizzata. Lindstrom ha sempre avuto una valutazione tra i 20 e i 25 milioni, il Napoli era appostato da tempo, un grande colpo per doti tecniche, veloci e incisivo, l’affare migliore per prepararsi al futuro.