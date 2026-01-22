Pedullà: "Entro stasera il Napoli presenterà questa offerta per Giovane"

Il Napoli accelera sul mercato per assicurarsi uno degli obiettivi più ambiti della sessione: Giovane. La trattativa con l’Hellas Verona entra ora nella fase decisiva, con il club azzurro pronto a presentare un’offerta concreta.

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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, «Il Napoli vuole prendere Giovane: vale quanto vi abbiamo raccontato già tre giorni fa, il 19 gennaio, dopo il gradimento manifestato lo scorso novembre.» Il club partenopeo è pronto a presentare entro stasera un’offerta di 20 milioni, con tutte le garanzie necessarie per chiudere l’affare in un mercato complicato.

"Possiamo aggiungere qualcosa: entro stasera il Napoli ha intenzione di presentare un’offerta di 20 milioni, con le dovute garanzie all’interno di un mercato complicato".

L’Hellas Verona sembra disposto ad accettare la cifra proposta, mentre la Lazio era rimasta in corsa fino a stamattina, pronta a intervenire solo in caso di complicazioni nella trattativa. «La Lazio si era detta disponibile ad alzare la base di 10-11 milioni fino a 13-14 con l’inserimento di Belahyane.» Tuttavia, adesso il Napoli lavora per garantire al Verona la sicurezza dell’operazione e assicurarsi definitivamente il giovane talento.

Il colpo rappresenterebbe un rinforzo strategico per Antonio Conte, che punta a completare il reparto offensivo con un profilo già pronto per incidere in Serie A.