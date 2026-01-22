Pedullà: "Entro stasera il Napoli presenterà questa offerta per Giovane"

Calcio Mercato  
Pedullà: Entro stasera il Napoli presenterà questa offerta per Giovane

Il Napoli accelera sul mercato per assicurarsi uno degli obiettivi più ambiti della sessione: Giovane. La trattativa con l’Hellas Verona entra ora nella fase decisiva, con il club azzurro pronto a presentare un’offerta concreta.

Calciomercato Napoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, «Il Napoli vuole prendere Giovane: vale quanto vi abbiamo raccontato già tre giorni fa, il 19 gennaio, dopo il gradimento manifestato lo scorso novembre.» Il club partenopeo è pronto a presentare entro stasera un’offerta di 20 milioni, con tutte le garanzie necessarie per chiudere l’affare in un mercato complicato.

"Possiamo aggiungere qualcosa: entro stasera il Napoli ha intenzione di presentare un’offerta di 20 milioni, con le dovute garanzie all’interno di un mercato complicato".

L’Hellas Verona sembra disposto ad accettare la cifra proposta, mentre la Lazio era rimasta in corsa fino a stamattina, pronta a intervenire solo in caso di complicazioni nella trattativa. «La Lazio si era detta disponibile ad alzare la base di 10-11 milioni fino a 13-14 con l’inserimento di Belahyane.» Tuttavia, adesso il Napoli lavora per garantire al Verona la sicurezza dell’operazione e assicurarsi definitivamente il giovane talento.

Il colpo rappresenterebbe un rinforzo strategico per Antonio Conte, che punta a completare il reparto offensivo con un profilo già pronto per incidere in Serie A.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    69

    34
    21
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo RomaRomaEL

    61

    34
    19
    4
    11

  • logo ComoComoECL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    34
    14
    6
    14

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo ParmaParma

    42

    34
    10
    12
    12
  • 13º

    logo TorinoTorino

    40

    33
    11
    7
    15
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    39

    33
    10
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    36

    33
    8
    12
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    28

    33
    7
    7
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    33
    3
    9
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    34
    2
    12
    20
Back To Top