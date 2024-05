Pedullà annuncia: "Conte al Napoli, ecco quando arriveranno le firme"

Calciomercato SSC Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato delle tempistiche dell'ufficialità di Antonio Conte nel suo editoriale per Sportitalia:

"Arriveranno presto, molto presto, i giorni delle firme e degli annunci. Paulo Fonseca in rossonero e Antonio Conte all’ombra del Maschio Angioino. Già detto così, fa rumore e sensazione. Conte a Napoli è una scintilla che si accende, una tifoseria intera che respira dopo una stagione maledettamente negativa, esattamente ciò che occorre per la rifondazione e per ritrovare il sorriso. Certo, prendere Conte costa un occhio della testa e non andremo troppo lontano – con i bonus – dai 10 milioni a stagione per un contratto triennale. Nessuno capirà mai, compresi i depositari della verità e i frequentatori delle segrete stanze, per quale motivo il Milan abbia deciso di non approfondire con don Antonio. Vi diranno che è stata una questione di ingaggio, ma qui il tifoso medio potrebbe irrigidirsi ancor di più. Invece, anche un bimbo di 5 anni ha intuito quale sia la differenza tra tantissimi allenatori e Conte: un salto esponenziale, come ripartire dalle fondamenta per ricostruire un palazzo crollato. Lukaku, Chiesa, Buongiorno, la grana Di Lorenzo che vuole andar via (occhio alla Juve), eventuali e varie: una cosa per volta, adesso conta solo l’insediamento in pompa magna di Antonio da Lecce".