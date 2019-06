Pazza idea De Laurentiis, Repubblica: "Vorrebbe annunciare per domani James Rodriguez per rispondere al Sarri-day a Torino"

Calciomercato Napoli, secondo l'edizione odierna di Repubblica, De Laurentiis starebbe programmando una vera e propria controffensiva verso il duo Sarri-Juventus. Il Napoli avrebbe in mente di annunciare domani James Rodriguez per rispondere alla conferenza stampa in casa bianconera del nuovo allenatore. Sarebbe un modo per risollevare i tifosi del Napoli

Calcio mercato Napoli, De Laurentiis vuole rovinare il Sarri day

"La pazza idea del Napoli è rilanciare la sfida scudetto alla Juventus, proprio mentre nel quartier generale dei rivali fervono i preparativi per l’attesa presentazione ufficiale di Maurizio Sarri, che è atteso a Torino stamattina e correrà subito dal sarto: dove gli cuciranno virtualmente addosso la divisa sociale e l’amata tuta d’ordinanza, alla vigilia del gran debutto di domani alle 11 nella sede della Continassa. Il count down per la festa dei bianconeri è quasi finito, ormai: ma Aurelio De Laurentiis sta provando a sfruttare le ultime ore che gli restano per mettere a punto una clamorosa controffensiva, con il chiaro intento di reagire allo smacco per il matrimonio d’interesse tra il suo ex allenatore e Andrea Agnelli. Si spiega infatti anche così la brusca accelerazione nella trattativa per James Rodriguez, il top player che il presidente azzurro vuole mettere a disposizione di Carlo Ancelotti pure per risollevare ( con un colpo di mercato) il morale dei tifosi. Per il Napoli sarebbe un bel colpo annunciare l’ingaggio di James Rodriguez proprio domani, mentre a Torino sarà presentato Sarri: dal punto di vista mediatico, oltre che da quello tecnico. De Laurentiis si è del resto messo alla caccia del top player colombiano anche per rispondere alla mossa della Juve e per restituire il sorriso ai tifosi azzurri: scossi per il passaggio sulla sponda bianconera del "Comandante", che è diventato un nemico da battere. Napoli deve battere subito un colpo e spera di farlo nelle prossime ore, annunciando l’arrivo di James Rodriguez".