Pasqualin: "Icardi avrebbe perso la causa con l'Inter, Llorente acquisto giusto di De Laurentiis per Ancelotti"

Claudio Pasqualin, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Questione Icardi? L'Inter ha fatto tutto secondo le regole, Icardi e Wanda avrebbero ottenuto solo una sconfitta con la causa al club nerazzurro. Con la firma al PSG cesserà automaticamente la cuasa all'Inter. Conte non lo vedeva nel suo schema, non puoi fare causa perché sei fuori dai piani del tecnico. De Laurentiis ha preso Llorente per assicurare ad Ancelotti l'alternativa tattica che serviva, Llorente è un professionista serio".