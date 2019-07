Parma-Napoli, doppio affare in vista? Gazzetta: Grassi può essere ceduto definitivamente con la 'recompra'

Napoli e Parma sono pronte per definire diverse operazioni di mercato, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport oggi potrebbe essere la giornata giusta per due trasferimenti.

“Oggi probabilmente si definiscono alcune situazioni in ballo fra i due club. Come il passaggio definitivo del portiere Sepe in Emilia (per 4 milioni), mentre Faggiano e Giuntoli discutono sulla situazione del centrocampista Grassi: prestito oneroso o cessione definitiva per 8 milioni con diritto di «recompra» per il Napoli”