Notizie Calcio - Negli ultimi giorni si è parlato in modo insistente di un interesse della Juventus per Fabiano Parisi.

Fabiano Parisi

Mario Giuffredi sul futuro di Parisi

Oggi, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha confermato ai microfoni di Sportitalia che il suo assistito, in passato accostato anche al Napoli. è in uscita dall'Empoli. Da parte della Vecchia Signora c'è un forte interesse ma ad ora non vi è stata alcuna offerta, attenzione però anche alla Lazio dove il giocatore ha molti estimatori.