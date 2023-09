Papu Gomez rescinde col Siviglia, vuole tornare in Italia!

Dopo aver vinto l'Europa League e il Mondiale nella scorsa stagione, Alejandro Gomez si è svincolato dal Siviglia, con cui ha risolto il contratto in essere prima della fine del mercato, entrando in lista svincolati. Ora, alla caccia di una nuova squadra, l'argentino si guarda intorno, come scrive Tuttosport. Il Papu ha ricevuto offerte dal Brasile e dal Qatar, oltre che dall'Europa, dove Karagumruk, Metz e Olympiacos sarebbero interessate.

Ma il Papu ha un sogno: tornare in Italia. In Serie A l'argentino ha raggiunto il picco della sua carriera, con una parentesi meravigliosa all'Atalanta, dopo quella di Catania ad inizio carriera. L'argentino spera di avere opportunità dalla A e nel frattempo valuta quanto ha sul piatto, pronto a prendere una nuova decisione. A riportarlo è TMW.