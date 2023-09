Papu Gomez all'Inter? Ecco cosa filtra dagli ufficio di Milano

Sono ore caldissime per il mercato degli svincolati. Tra questi c'è Alejandro Gomez, che a 35 anni si ritrova senza squadra dopo l'addio al Siviglia e sta per questo vagliando varie possibilità in Italia e all'estero. Come riportato da Gazzetta.it, nelle scorse ore era emerso anche l'interessamento dell'Inter dopo le voci relative alle condizioni di salute di Alexis Sanchez. Tuttavia da Viale della Liberazione sono certi di poter contare sul cileno e assicurano di non aver battuto piste alternative.

Ci sono comunque diversi club interessati in Serie A, su tutti Lecce e Udinese. Se il calciatore firmasse un contratto biennale il club potrebbe usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. L'ex Atalanta intanto aspetta, con l'Arabia Saudita sullo sfondo. A riportarlo è TMW.