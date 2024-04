Panchina Napoli, e se rimanesse Calzona? Bloccato Suslov e spunta un altro slovacco

Calciomercato Napoli, iniziano le prime manovre per l’estate ma tutto ovviamente dipenderà dal nuovo tecnico in panchina. La priorità è Antonio Conte, ma sullo sfondo, come riporta Il Mattino, c’è anche Francesco Calzona per il quale Aurelio De Laurentiis ha grande considerazione. Ci sarebbe più di un indizio a tal proposito.

Mercato Napoli, doppio colpo slovacco per Calzona?

Quali? Come il fatto che la società stia insistendo per lo slovacco David Hancko del Feyenoord, centrale difensivo adattabile anche come terzino, ma pure come l'interesse per il 23enne di Bratislava - sempre quindi legati alla nazionale allenata da Calzona - Tomas Suslov. Sul giocatore dell'Hellas - svela il quotidiano - il club partenopeo già vanta una sorta di prelazione, con ADL che ha una corsia preferenziale.